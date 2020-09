Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 8

La Fiscalía General de la República (FGR) decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de la ex procuradora de la República Marisela Morales Ibáñez y del ex subprocurador y ahora fiscal de justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, por su presunta responsabilidad en delitos como simulación de pruebas y contra la administración de la justicia, al dar cumplimiento a una resolución judicial para definir la situación de la denuncia del ex comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, encarcelado bajo los cargos de vinculación a grupos delictivos, pero al término del proceso fue absuelto.

El pasado 23 de septiembre, mediante el oficio FGR/FEAI/DGDCSPI/A/402/2020, el Ministerio Público notificó el no ejercicio de la acción penal en contra de Morales Ibáñez y otros ex funcionarios, como lo solicitaba Herrera Valles, quien se desempeñó en Seguridad Regional de la Policía Federal, durante la gestión de Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quien fue detenido y llevado a juicio por presuntos nexos con grupos delictivos utilizando testigos protegidos, cuyos testimonios se consideraron falsos.