Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 5

En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habrá una limpia porque está tomada por el PAN , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la víspera de dar a conocer un informe sobre la manera en que productores, en especial nogaleros, han acaparado el líquido en Chihuahua, lo que afecta de manera grave el tratado de 1944 con Estados Unidos.

Consideró muy irresponsable que se ponga en riesgo la relación con el país vecino por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en ese estado. En conferencia de prensa, no descartó que los gobernadores de la Alianza Federalista también demanden más recursos con propósitos electorales, cuando no se les debe nada de participaciones federales.

También informó que pidió el apoyo de los reguladores de energía para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), porque si este objetivo no se logra, será necesaria una reforma constitucional en el sector.

A los particulares les digo que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, se respetarán los contratos y si no podemos rescatar a Pemex y a la CFE con el marco legal actual, entonces sí presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución , después de las elecciones. Sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo, pero no quiero que se privatice el sector energético .

Reiteró que no se afectarán las inversiones particulares, y consideró que en este caso la resistencia es más complicada, porque se hicieron acuerdos con empresas, sobre todo extranjeras, para comprarles la energía eléctrica con subsidio, o sea con sobreprecio y nos encontramos con negocios jugosos que se hicieron de compra de gas a precios elevados .

Comentó que la renuncia del director del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, no fue por diferencias en las políticas públicas, sino por cuestiones de edad.