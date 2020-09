▲ Legisladores de Morena señalan que la consulta sobre los ex presidentes es una petición de la sociedad. En la imagen, participantes en la encuesta realizada para solicitar que se efectúe ese ejercicio ciudadano. Foto Víctor Camacho

Igualmente, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, declaró que era lógico que la SCJN desechara una solicitud política, sin sustento constitucional, y demandó que no haya un linchamiento contra la Corte, que no está para hacer trajes a la medida ni para prestarse a un juego político electoral en beneficio de Morena, que le haría perder credibilidad al máximo tribunal.

Consultado sobre el proyecto de Aguilar Morales, que se perfila a ser debatido la próxima semana, Ramírez Cuéllar explicó que simple y sencillamente lo que se está buscando es quitar un privilegio especial del que han gozado los ex presidentes, y adujo que con su propuesta, el ministro manifiesta una posición política, pero consideró que su interpretación es inexacta y aseguró que la consulta tiene argumentos legales sólidos.

Por su parte, legisladores del PAN, PRI y PRD respaldaron el proyecto y señalaron que es muestra de que el proceso es sólo político y no de justicia. También pidieron al Ejecutivo federal no presionar al máximo tribunal.

Tanto el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, como los líderes de este partido en el Congreso, lamentaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que rechaza la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, pero confiaron en que el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechacen la propuesta.

En la Cámara de Diputados, la priísta Mariana Mier, secretaria de la Comisión de Justicia, afirmó que la Suprema Corte ejerce su papel de contrapeso a los abusos que quiera cometer el Ejecutivo con una consulta absolutamente ilegal; si se quiere llevar personas ante la justicia, lo que se tiene que hacer es el procedimiento legal .

Que presenten denuncias

Mientras, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, llamó a que si hay pruebas de delitos cometidos por ex presidentes, se presenten las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República.

Los líderes de Morena en las cámaras de Senadores y de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente, afirmaron que la consulta es una petición de la población.

No quiero adelantar vísperas , no deseo aventurarme en un pronóstico sobre la resolución que emitirán, pero estoy seguro de que hay ministras y ministros de corte liberal que atenderán un reclamo ciudadano , indicó Monreal, quien subrayó que la bancada que encabeza respetará la decisión que tome la SCJN. La resolución tendría que ser a partir de que México ya cambió y hay una petición muy clara del pueblo de enjuiciar a los ex presidentes , apuntó Mario Delgado.