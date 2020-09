on o sin cuarentena, las economías latinoamericanas –como las del resto del mundo– se han ido a pique por el brutal efecto de la pandemia. Algunos gobiernos regionales pusieron en marcha estrictos programas de aislamiento social preventivo y obligatorio, priorizando la vida; otros optaron por no mover un dedo, porque al final de cuentas, decían, se trataba de una simple gripecita , y algunos más intentaron combinar decisiones sanitarias y económicas, pero el resultado ha sido el mismo: el desplome, en medio de la creciente posibilidad de un rebrote global.

La contracción provocada por la pandemia tiene una enorme repercusión socioeconómica, que afecta a los más vulnerables. Casi 60 por ciento de los trabajadores de América Latina sobrevive en el mercado informal; muchos trabajan por cuenta propia, viven al día y corren el riesgo de recaer en pobreza. Antes de la crisis, cerca de 40 por ciento del total de trabajadores no estaba cubierto por ningún tipo de red de protección social (no contaba con seguro social alguno ni con ayudas de ningún programa principal de asistencia social).

Ello hace que por la crisis actual aumenten pobreza y desigualdad. La crisis será especialmente difícil para las micro y pequeñas empresas, que no tienen capacidad para amortiguar el golpe: 2.7 millones, en su mayoría microempresas, podrían cerrar, lo que supondría 8.5 millones de puestos de trabajo menos.

Y el bicho sigue aquí.

Las rebanadas del pastel

Qué casualidad: Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cortesía de Felipe Calderón, propone declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a El Borolas –a quien le debe el hueso– y demás ex inquilinos de Los Pinos de corte neoliberal, porque, dice, a la ciudadanía no le corresponde decidir . ¡Viva la democracia!… Dos de empresarios: dice Alfonso Romo que el sector privado es la única esperanza de crecimiento para México . Bien, pero si el resultado es igual al de los tiempos neoliberales (un raquítico avance del PIB de 2 por ciento como promedio anual), entonces el país se mantendrá en la lona… El chiste se cuenta solo: no promuevo que el Ejecutivo renuncie (el simpático Gustavo de Hoyos, cabeza visible de la Coparmex).

