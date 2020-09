De lo trascendido hasta ahora, porque se trata aún de un sumario administrativo secreto, los generales no garantizaron el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza detallados en los manuales internos.

Santiago. La desprestigiada institución de Carabineros de Chile, marcada por la flagrante corrupción de varios ex altos mandos y por múltiples señalamientos de violación a los derechos humanos, suma a su lista de descréditos una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) contra siete generales que durante la represión de las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 habrían transgredido las normas de la propia organización policial.

La debacle del prestigio policial se remonta al desfalco conocido como pacogate, (paco es la expresión coloquial para referirse de manera despectiva al carabinero) descubierto en 2017, por el cual la fiscalía presentó cargos contra 133 ex uniformados y civiles –entre ellos un ex general director y un general ex jefe de finanzas, a quien apunta como cabecilla de la organización criminal–, sindicándolos como parte de una asociación ilícita dedicada al saqueo sistemático de dineros asignados al presupuesto policial, hasta por unos 40 millones de dólares. De acuerdo con algunos de los acusados, hasta 11 generales se favorecían de sobresueldos ilegales.

Pero ya es habitual que se conozcan hecho ilícitos que involucran a carabineros.

A principios de este mes, en la ciudad de Iquique, en el norte del país, un juzgado dispuso prisión preventiva a 13 carabineros y tres civiles, acusados de asociación ilícita, cohecho, contrabando, lavado de activos y robo con intimidación y violencia. El grupo se dedicaba a facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país.

Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca, dice que si de recuperar el prestigio se trata, es inminente la necesidad de una refundación de Carabineros.

La institución ha pasado por etapas en términos de confianza , dice, luego de la dictadura de Pinochet (1973-990), cuando era identificada como una organización represora y a cuyo término optó por cambiar sus colores de negro a verde. Vino con la democracia un ciclo de confianza que finalizó en 2011, cuando en las primeras protestas estudiantiles se viralizó el maltrato a quienes pedían reformar la educación, pese a lo cual logró un último repunte.