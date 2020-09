Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que sobre temas de financiamiento al terrorismo no hay elementos históricos para soportar la idea de que esta práctica se realiza desde México. Sin embargo, añadió, la porosidad en ambas fronteras y la vecindad con Estados Unidos hacen importante que se generen condiciones para evitar que se utilice el territorio nacional para estas actividades.

Al participar en el segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, afirmó que entre las vulnerabilidades se cuenta la impunidad, pues mientras no se ataque no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se va a poder disminuir el lavado de dinero .

Otra vulnerabilidad del sistema tiene que ver con la economía informal. México tiene a 57 por ciento de la población en la informalidad, actividad que representa una quinta parte del producto interno bruto.

Falta metodología

La situación seguramente aumentará en 2020 por la pandemia de Covid-19 y hace vulnerable al sistema, porque el flujo de efectivo y la falta de bancarización del país pueden ser utilizados por los delincuentes para lavar dinero.