Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 20

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, declaró que las afectaciones por Covid-19 no serán homogéneas, pues hay 40 millones de hogares que no tienen acceso a Internet y 32 millones de niños que no cuentan con los insumos para tomar clases a distancia en la región. Agregó que la mayor recesión en 90 años pondría a 230 millones de personas en pobreza y a 96 millones en pobreza extrema.