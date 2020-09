No tengo duda, pese a la dialéctica, de que el sector privado es la única esperanza para crecer que tiene el país, el sector público no tiene recursos suficientes , indicó el funcionario en una reunión virtual con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Resaltó que de acuerdo con datos históricos, 90 por ciento de la inversión en proyectos de infraestructura en México es aportada por el sector privado nacional, mientras 7 por ciento es del gobierno y 3 por ciento de los empresarios extranjeros.

De esta forma, indicó, el país no tiene otra salida que dar certidumbre al sector privado, por lo cual se deben tener cero barreras a la inversión y brindar la mayor estabilidad al sector empresarial.

No obstante, Romo pidió a los empresarios que los temas álgidos se toquen en privado y no se hagan de conocimiento público, de manera que se puedan negociar de mejor manera: No queremos guerras sicológicas que a nada nos van a llevar .

Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del CNA, dijo al jefe de la Oficina de la Presidencia, que como sector se sienten atacados por el gobierno federal.

Resaltó el recorte al presupuesto del campo, el nuevo etiquetado y la prohibición de vender productos chatarra, entre otras cosas.