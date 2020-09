Hay muchos años de investigación detrás de este libro. Me dejó tan conmovido que un hombre de veintitantos años tuviera esta lucidez terrible que me dediqué a preguntar aquí y allá, y cada vez que iba a alguna biblioteca en algún lado veía en lo que tenían e iba sumando y, finalmente, en estos tiempos de Covid-19 usé las noches para escribir.

Cuando la historia es tan fuerte, la debilitas escribiendo novela , sostiene Taibo II en entrevista telefónica. “Era un libro que tenía colgado de mi vida, uno de esos que me dicen: ‘escríbeme’, o que te dices a ti mismo: ‘no me puedo morir sin haber escrito esta historia’, y entonces te persigue por todos lados. Es la historia que quiere que la cuentes y de la que te sientes moralmente obligado a contarla.

El ejemplar lleva como subtítulo Una resistencia imposible: la historia del levantamiento del gueto de Varsovia; la intención de escribirlo se remonta a unos ocho o 10 años atrás, cuando Taibo II leyó una carta de Mordejái, donde escribió que no había duda de que los judíos iban a morir, pero elegirían cómo hacerlo. Y en estas noches de pandemia la historia por fin llegó a las páginas y se convirtió en un libro de no ficción.

Hoy del gueto no hay nada ; sin embargo, esa es una de las historias que no hay que olvidar , asegura el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien recuperó ese fragmento de la historia en su libro Sabemos cómo vamos a morir, publicado por la editorial Planeta.

El escritor añade: Siempre he tenido empatía por los temas de los que escribo , y con éste no fue la excepción. “Alguna vez alguien me dijo: ‘¿por qué no escribes un libro sobre X?’ Le dije: ‘porque X no me cae bien’. No puedo distanciarme emocionalmente de los personajes y las historias que escribo. Soy un obsesivo de la toma de partido. No viví una vida de gueto, mis conexiones adolescentes con la comunidad judía ahí están, fueron superficiales, pero había que escribirlas, por que si no, estás cargando con una cantidad de historias que tienes en el clóset.

“Tengo una docena de ellas; necesito vivir 100 años para escribir esos libros, cosa que me he propuesto, pero ésta la tenía que hacer. Luego me dicen: ‘pero te estaba yendo maravillosamente con temas de historia en México’. Y dices: ‘pues sí, pero, ¿y luego?’ Uno confía en sus lectores, en que si te ven bailar, van a bailar contigo.”

El FCE, detrás de las cifras del año pasado

Desde su casa, Paco Ignacio Taibo II continúa la dirección del Fondo de Cultura Económica(FCE).

Cuento con un trenzado electrónico que cubre todo el país, sobre el que tengo en promedio unas 140 conversaciones diarias, con instituciones, bibliotecas de barrio, autores, con toda la estructura. Hicimos un trabajo muy bueno en marzo y reconstruimos la estructura del fondo prácticamente al centavo.

En ventas dimos un salto hacia adelante respecto de la primera etapa del Covid-19; en la pasada venta nocturna vendimos 30 mil ejemplares. No está nada mal, bueno, dentro de los márgenes del Covid-19, pero aún estamos muy por detrás de las cifras del año pasado .

En los próximos meses, para el FCE sigue una lenta reanimación de nuestra estructura de aquí a diciembre; vamos a tener libros interesantes y trataremos de ajustarnos al periodo de recuperación de la pandemia, por ejemplo, en fomento a la lectura, volver a llegar a las comunidades, lo que estamos haciendo por vía Internet. Por otro lado, estabilizar una política editorial. Tenemos buenas perspectivas de aquí a diciembre y la publicación de novelas interesantes .

Respecto de si la editorial participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Taibo II adelantó: “Estamos esperando que la FIL confirme cómo va a ser, pero de entrada vamos a ir, entrecomillas ‘a ir’. A lo mejor vamos medio virtuales y medio físicos. De aquí a diciembre vamos a estar en 12 ferias medio virtuales y medio físicas a lo largo de todo el planeta”.