Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 15

Tomar clases en línea, pero no tener acceso a Internet o a una computadora es un reto que enfrentan hasta cuatro de cada 10 alumnos de los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Yo iré a un café internet, donde pago 10 pesos la hora. Así terminé el año pasado, cuando se cancelaron las clases, y así tengo que iniciar este, porque no tengo suficientes datos en mi celular ni Internet en la casa , explica Citalli, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente.

Según la más reciente Encuesta de Movilidad de la UNAM, de los 111 mil 67 estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH, 46 mil 346 no tienen acceso a Internet, lo que representa 42 por ciento.

Además, 39 mil 120, 35 por ciento, no tienen computadora, 4 mil 172, 4 por ciento no tienen celular. Los que no tienen Internet ni computadora suman 22 mil 44, 20 por ciento de la matrícula.

En un mensaje de bienvenida a los alumnos, el CCH indicó que en los cinco planteles del colegio, existen equipos de cómputo y conexión a Internet, por medio de 400 antenas que están a disposición de todos los estudiantes por medio de la Red Inalámbrica Universitaria (RIU). También recibirán apoyo en los programas de asesoría, tutoría, sicopedagogía, entre otros.