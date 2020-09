El juez les advirtió a los promoventes que, de no cumplir con el plazo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que se trata de los antecedentes del acto reclamado, requisito establecido en el numeral 108 de dicha ley.

Sin embargo, el juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México no lo aceptó a trámite, ya que les pidió aclarar la demanda. Les dio un plazo de cinco días para que acrediten con documento idóneo su personalidad, con la cual se advierta la facultad para promover este juicio de amparo, deberá ser exhibido en original o copia certificada y tendrá que haber sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda .

De no exhibir las copias del escrito aclaratorio requeridas en el punto tercero, se tendrá por no presentado dicho escrito y, en el supuesto de no exhibir las copias del mismo para formar los cuadernos del incidente de suspensión, se postergará su apertura con fundamento en los artículos 110 y 114, último párrafo, de la Ley de Amparo señala el resolutivo.

En agosto pasado venció la prórroga para entregar las instalaciones, con lo cual, aseguraron los sindicatos se perderán 280 trabajos, se afectará el mercado y dejará sin efecto el resarcimiento económico a los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, que dejó de volar hace una década. Estos almacenes fiscalizados manejan entre 20 y 30 por ciento del total de la carga que se mueve en el AICM.