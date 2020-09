Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 10

A nadie debe alarmar que se realice una huelga en la agencia de noticias Notimex o sorprendernos porque la directora hace declaraciones fuertes, pues eso es parte también de lo nuevo , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante agregó: “nada más pedirle –ya tiene tiempo que no la veo, pero ahora me está escuchando– que se siente a dialogar con los trabajadores para que resuelva ya en definitiva ese asunto, se puede con el diálogo llegar a un acuerdo, eso es lo mejor”.