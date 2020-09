Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 9

Ciudad Juárez, Chih., Jaime Torres, sobreviviente a un supuesto ataque de la Guardia Nacional en el que murió su esposa Yesi Silva el pasado 8 de septiembre, fue dado de alta médica y afirmó que nunca agredieron a los uniformados cuando regresaban de la protesta en la presa La Boquilla hacia el municipio de Lázaro Cárdenas.

El agricultor y productor de nuez dejó la noche del martes el hospital en el que estuvo internado en la ciudad de Chihuahua. Presenta daño permanente en cuerdas vocales y parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.

La mañana del miércoles negó haber disparado contra la Guardia Nacional esa noche y manifestó que no iban armados, incluso dijo que su camioneta no se atravesó entre el convoy de la GN, como sostiene la institución.

Explicó que los agricultores que acudieron a la protesta por el trasvase de agua de la presa a tierras de Estados Unidos, “venían en caravana de La Boquilla, todos teníamos una leyenda: Sin agua no hay vida. “Y cuando cruzamos Delicias pasó un carro, una unidad chica con la leyenda ‘Sin agua no hay vida’. Lo iban custodiando dos camionetas de la GN. El carrito bajó a una intersección y nosotros lo seguimos para ver qué estaba pasando, para brindarle ayuda, porque tenía nuestra leyenda, de pronto me empezaron a disparar”, narró el comerciante.