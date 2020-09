En entrevista radiofónica, Cárdenas Gracia describió su paso de más de cien días al frente del Indep: “Era como una relación de amistad, de pareja (en la que) cada una de las partes tiene expectativa sobre la otra y creo que la expectativa que había respecto de la relación con el Presidente y con el gobierno federal y con sus colaboradores me iban a escuchar y exponer mis puntos de vista, y desde luego que lo pude hacer y ellos esperaban de mí una lealtad que por supuesto realicé, pero mi lealtad no era ciega.

El ex consejero electoral y abogado constitucionalista detalló que exponía dudas y puntos de vista tanto a los colaboradores cercanos al jefe del Ejecutivo federal como al Presidente mismo, los cuales no siempre gustaban .

Yo creo que no he trabajado nunca con tanto ahínco, con tanto gusto como en estos tres meses. Para nada me fatigué. Desde luego que sí hubo momentos de desaliento, cuando se daban estos diferendos con el equipo del Presidente , indicó.

El Presidente piensa que la política es de resultados, y que lo que vale es conseguir esos resultados. Yo estoy de acuerdo con ello, pero también, como abogado, insistía en procedimientos administrativos, en el cumplimiento de normas administrativas, y a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones y para conseguir los resultados , explicó.

Los choques de ideas entre él y López Obrador generaron muchas molestias y la pérdida de respaldo del Presidente , sostuvo.

Cuando le preguntaron si se va desilusionado del representante del Poder Ejecutivo y de la Cuarta Transformación, Cárdenas Gracia señaló que no. Consideró que Andrés Manuel López Obrador es un buen Presidente.