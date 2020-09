Durante la conferencia se le preguntó sobre el activismo electoral del delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval –hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval– y respondió: Qué bien que me preguntas eso, para que yo pueda informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones tienen que abandonar el gobierno. Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como era antes .

López Obrador señaló que no sólo se estudia la reapertura de escuelas en Chiapas y Campeche por el bajo nivel de contagios; no se descarta que en aquellas entidades donde la epidemia de Covid-19 vaya a la baja se abran los planteles, sólo sería para que, con medidas sanitarias, los padres realicen consultas con los maestros sobre sus dudas.

Acerca del eventual desenlace del proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Nueva York y sus posibles implicaciones en México, manifestó que hasta ahora no se puede decir que haya una responsabilidad o exista una culpabilidad de Calderón. Eso lo tienen que resolver las autoridades, ya sea en Nueva York o acá .

–¿Cuándo?

–Lo más pronto posible, ya tienen que empezar a cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo. No se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Decirles de una vez, porque a más tardar a finales de octubre…

–¿Relevo para Durazo?

–Ya dije, todo el que aspire.

–¿Qué va a hacer en este caso con un superdelegado?

–Sí, pero ya no va a ser, si aspira tiene que dejar el cargo.

En cuanto al Indep, censuró las razones de la renuncia de Cárdenas Gracia: Para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas, para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada, está muy difícil la situación. No entregó la fiscalía 2 mil millones, pues ni modo que no nos lo van a entregar, nos los tienen que entregar, si es público .

–¿Fueron falta de ganas o miedo e impotencia ante lo que estaba encontrando?

–Es que las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat. Es una transformación, no es día de campo, no son tamalitos de chipilín.

Anunció que presentará una iniciativa de reformas para que el Infonavit y el Fovissste entreguen los créditos directos a los trabajadores y se acabe de tajo la corrupción, “porque era un gran fraude vender ‘huevitos’ de 30 metros a precios elevadísimos, porque iban amarrados los créditos”.