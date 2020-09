Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de septiembre de 2020, p. 3

La Cámara de Diputados aprobó por segunda ocasión una ley federal de remuneraciones con el fin de sustituir la que aprobó en septiembre de 2018 y que debió reformar en 2019. Esta vez incluye una fórmula para determinar –a partir de un cálculo que introduce la figura de producto interno bruto (PIB) per cápita– el salario del Presidente y que ningún funcionario pueda ganar más que él.

No obstante, en los artículos transitorios se deja claro que la ley no aplica para ministros de la Corte, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura, consejeros electorales y jueces en funciones.

Durante la discusión de la reforma –aprobada por 300 votos en favor, 64 en contra y 41 abstenciones, que fue turnada al Senado– el PAN insistió en que el salario del Presidente lo determine un comité de expertos y ciudadanos.

Morena sostuvo que limitar los altos salarios de la burocracia no es capricho del Presidente, es un clamor popular .

La nueva ley, que abroga la anterior con el mismo nombre, prevé que los salarios de los servidores públicos se definirán a partir de una remuneración anual máxima, que se calcularía con base en una intrincada fórmula, agregada de última hora en una adenda promovida por Morena.