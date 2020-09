Insistió en que hay un decremento marginal de 0.5 por ciento en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado, pero el esfuerzo recaudatorio, a pesar de la pandemia de Covid-19, equivale a 2.4 por ciento del producto interno bruto, por lo cual no se requiere una reforma fiscal.

Explicó que de los 15 grandes contribuyentes que más debían, ocho se pusieron al corriente, cuatro reconocieron los adeudos y están pagando en parcialidades, dos pasaron a la Procuraduría Fiscal porque no quisieron pagar y uno se encuentra en revisión.

Además, subrayó, la fiscalización permitió que la recaudación de 2019 a agosto del presente año ascendiera a 250 mil millones de pesos, que equivalen a la mitad de lo obtenido entre 2013 y 2018.

Consideró que para los contribuyentes de menores ingresos tiene que cambiar la cultura fiscal y se está pensando en temas de facilidades, pero no por ahora (porque) la situación está complicada. Ahorita lo que queremos es concentrarnos en recaudar para no tener que recurrir a la deuda y no sacrificar ningún programa del gobierno federal .

Detalló que ante el Órgano Interno de Control presentaron 175 denuncias que implican a 497 servidores públicos; 39 más ante la FGR contra empresas y 70 funcionarios, 45 por ciento de ellos de aduanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que a pesar de la pandemia “hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima, porque se cayó la economía y se paró la actividad productiva; sin embargo, no tuvimos mayores daños.