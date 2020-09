E

n su libro The Peter principle, publicado en 1969, el catedrático en ciencias de la educación Laurence J. Peter escribió su famoso principio: En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia . Es el caso de Jaime Cárdenas. Si revisamos su biografía, tuvo una exitosa carrera en la política y el derecho, pero ninguna experiencia administrativa. El presidente López Obrador lo ascendió a jefe del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Aplicó su idea de que es más importante la honestidad que la preparación técnica. (Lo ideal es cuando en un funcionario se reúnen ambas cualidades.) Cárdenas se vio anonadado por los problemas del instituto y tiró la chamba. No se necesita ser un graduado de Harvard para gestionar la problemática financiera del instituto, hubiera bastado con que se rodeara de un buen equipo jurídico (con penalistas incluidos), contable y de auditoría. Pero el nivel de incompetencia a veces no permite ver salidas. Por otro lado, también hay que considerar que está casado con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, y tal vez anticipó que si eventualmente se viera involucrado en algún lío de los que heredó en el instituto podría repercutir en perjuicio de la carrera de la señora, que, por cierto, ha guardado un bajo perfil, no se conoce hasta hoy ningún resultado sobresaliente de su desempeño, lo que no significa que no los haya. Ya sucedió antes que aterrizara en el escritorio de la fiscal el expediente de Manuel Bartlett Álvarez. Probablemente fue algo embarazoso para Cárdenas ya que fungió como asesor jurídico del PT en el Senado cuando el hoy director general de la CFE, Manuel Bartlett, era el coordinador de la bancada. Habrá que desdramatizar su renuncia y reconocer su valor al dejar el empleo; es un modelo a seguir, porque abundan en el sector público (también en el privado) personajes que han sido elevados a su nivel de incompetencia y hasta pudieran seguir ascendiendo. Vale citar otro principio, escrito antes que el de Peter, por el filósofo español José Ortega y Gasset. Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes . Hay una ventana de oportunidad para deshacerse de los incompetentes: habrá elecciones el próximo año.