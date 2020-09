Las consultas versan sobre los temas Juicio a ex presidentes e investigación y Juicio a ex presidentes para condenar los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país , señaló el INE en un comunicado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que recibió de la mesa directiva del Senado, 80 cajas con formatos de apoyo ciudadano a dos consultas populares, con el propósito de que verifique si suman 2 por ciento de la lista nominal, es decir, un millón 821 mil 405 registros, que los datos coincidan con los que tiene el organismo y no haya respaldos duplicados.

Los formatos que no correspondan con el aprobado por la cámara respectiva o no incluyan la totalidad de sus requisitos, serán clasificados como formatos inconsistentes y no serán contabilizados, explicó, al estimar que el proceso de revisión concluirá en 40 días.