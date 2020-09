Recordó que cuando Javier Jiménez Espriú renunció como titular de la SCT en rechazo al traslado de atribuciones a la Marina, también advirtió el impacto económico, lo negativo de esta medida. No a la ligereza de esta reforma por más que el Ejecutivo la quiera , expresó.

El panista Fernando Torres Graciano resaltó que dar las atribuciones que se pretenden a la Marina es negar que los civiles puedan combatir la corrupción y planteó explorar otras opciones que no generen un daño mayor a la marina mercante.

No obstante, el dictamen se votó por 15 votos en favor de Morena, PT y PVEM; en contra votaron nueve diputados de Morena, MC y PAN, mientras dos diputados del PRI y uno del PT se abstuvieron. Se envió de inmediato a la Mesa Directiva, que en la sesión de ayer comunicó el trámite de primera lectura, para que el documento se discuta hoy en el pleno.

Agregó que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente puede instruir a la Marina realizar revisiones para combatir corrupción. Pero, subrayó, una cosa es hacer revisiones y otra es la permanencia. Luego, no hay reversa .

La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, pidió no aprobar el dictamen y considerar que el traslado de atribuciones también causará la pérdida de 30 por ciento de los 16 mil empleos que genera la marina mercante.

A su vez, Clouthier expuso que la cámara debe revisar si conviene o no entregar a los militares, por conducto de la Semar, la administración total de puertos, y sobre todo revisar los artículos transitorios, que ceden a esa dependencia el control de las Administraciones Portuarias Integrales, el dragado y la educación náutica civil.

No hay por qué correr , señaló. Recordó que la semana pasada, cuando la comisión invitó a especialistas, 90 por ciento de éstos manifestaron su desacuerdo y llamó a prever que cuando se pida información sobre la actividad náutica, la Marina podrá negarla con el argumento de que se trata de seguridad nacional.

Luego de que diputados del PT alegaron que la Marina debe intervenir en los puertos para acabar con la corrupción, Clouthier sostuvo que se trata de un argumento simplista y absurdo, porque de ser así, se caería en el extremo de que se trasladen todas las atribuciones civiles a militares.

Esto es, resaltó, que todo lo que no funciona se tenga que ir a mandato de las fuerzas armadas .