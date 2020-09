Guadalajara, Jal., La Alianza Federalista, bloque de 10 gobernadores, en su mayoría panistas, anunció que este miércoles realizará una reunión plenaria en la Ciudad de México, a pesar de que el gobierno de la capital del país no forma parte del grupo que hasta ahora se había reunido en entidades administradas por sus integrantes.

En el secretariado participan Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente del PAN; Cecilia Soto, representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México; el ex diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo, y el ex senador panista Roberto Gil Zuarth.

También son integrantes el secretario de Gobierno de Jalisco, Juan Enrique Ibarra; Luis Farías y Azucena Triana, representantes de los gobiernos de Nuevo León y Durango ante el gobierno federal, respectivamente, y Armando Luna Canales, ex diputado del PRI. La organización anunció el día 7 su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que consideró un organismo derrotado, pues sus propuestas para reactivar la economía y manejar la pandemia de coronavirus no fueron escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario independiente Jaime Rodríguez y Enrique Alfaro (MC) anticiparon que pedirán al gobierno federal un reajuste en el presupuesto 2021, con el argumento de que las participaciones proyectadas no corresponden a la magnitud de la recaudación ni a la fuerza económica de sus estados.