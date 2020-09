Alonso Urrutia

Frente a la enfermedad terrible que ha sido a escala mundial el Covid-19 y los efectos económicos que provoca, México ha actuado con responsabilidad con la prioridad de salvar vidas e impedir que los efectos económicos generen hambre en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que fue de carácter virtual por las condiciones sanitarias.

En un mensaje grabado que se difundió en ocasión del 75 aniversario de la ONU, el mandatario describió su estrategia para enfrentar las crisis sanitaria y económica, enfatizando en su apuesta por una visión diferente, ajena al endeudamiento y a la lógica de apoyar a los de arriba sobre la base del sofisma de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera contagiosa.