Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de septiembre de 2020, p. 7

El informe que rendirán el sábado la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa reportará ampliamente sobre órdenes de aprehensión e involucrados, sin más límite que respetar el debido proceso, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, insistió en condenar el oportunismo ramplón de las protestas en Chihuahua contra el cumplimiento del tratado de aguas con Estados Unidos.

Sobre las movilizaciones magisteriales en Michoacán, puntualizando que no se va a acudir a la mano dura, como pretenden los analistas conservadores. Precisó que el origen de la inconformidad son adeudos al magisterio, pero puntualizó que se amplió el presupuesto educativo en cerca de 3 mil millones de pesos para que no les faltara el pago a los maestros: ese dinero se le entrega al gobierno del estado .