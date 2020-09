Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de septiembre de 2020, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no se endeudará más para atajar los efectos de la pandemia, al señalar que no hay indicios de rebrotes sanitarios ni de crisis económica,

Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no habrá deuda adicional , dijo en conferencia de prensa, al citar elementos positivos que evitarían tal escenario.

Mencionó el fortalecimiento del peso, la recuperación de empleos (92 mil en agosto y 50 mil en lo que va de septiembre), así como el aumento sin precedente en remesas.

La respuesta del Presidente es distinta a la del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien el lunes pasado dijo que el endeudamiento sería una segunda línea de defensa frente a un rebrote en la expansión del coronavirus.

El mandatario, en cambio, dijo que hay confianza en el equilibrio que se ha logrado entre las necesidades económicas y las sanitarias, sin aplicar medidas autoritarias ni toques de queda. Por eso no veo ningún riesgo, no se advierte, toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia, y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote de la crisis económica; desde luego que vamos adelante y poco a poco vamos saliendo; eso es lo que planteo .