“Acabamos de recibir una respuesta a nuestro pliego petitorio por parte de la CNDH, donde no nos dice que otorga el edificio en sí, pero que sí está de acuerdo con la toma. No nos piden el edificio, pero tampoco nos argumentan si nos van a ceder los derechos. Todavía estamos en la cuerda floja”, reconoció la mujer.

La posesión legal del edificio de República de Cuba número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, actualmente tomado por grupos feministas, es un aspecto sobre el cual todavía no hay claridad, pues si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha enfatizado que no reclama la entrega del inmueble, tampoco ha dicho claramente si lo va a ceder a los colectivos ocupantes.

Luego de asegurar que los colectivos feministas que permanecen ahí no tienen pensado tomar otras sedes de organismos gubernamentales, mientras no se defina la situación del primer edificio ocupado, subrayó que en el lugar permanecen actualmente unas 50 personas y que ya se están realizando actividades tanto culturales como de refugio para víctimas.

Fuentes de la CNDH indicaron que la posesión legal del inmueble sigue estando a favor del organismo, sin que hasta el momento existan planes de cedérselo oficialmente a los grupos que lo tomaron desde el pasado 4 de septiembre.