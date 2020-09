os desencuentros del director de Femsa-Cola, José Antonio Fernández Carbajal, también conocido como El Diablo, y el presidente López Obrador, datan de tiempo atrás. Pero business is business, México es el mayor mercado del mundo, y el director global de Coca-Cola, James Quincey, vino personalmente a reunirse con el presidente López Obrador, sin diabólicas presencias. Hablaron de impuestos, apoyo a pequeñas empresas y el etiquetado preventivo que acompaña a los alimentos chatarra. López Obrador dijo que fue una reunión respetuosa y constructiva. Recientemente Coca-Cola pagó 8 mil 790 millones de pesos de impuestos atrasados al SAT. Es otra de los grandes corporaciones que se han puesto al corriente, como Walmart e IBM. Sin embargo, de acuerdo con información de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, son más de 800 grandes contribuyentes los que han tenido que pagar (ver gráfica), aunque sólo se conocen los nombres de las que están listados en la Bolsa Méxicana de Valores y tienen la obligación de informar a sus accionistas. La política de la administración es no subir impuestos ni tomar préstamos. Una de las formas de aumentar los recursos presupuestales es a través de la recaudación de impuestos. ¿Ha sido necesario recurrir al terrorismo fiscal? “No –dice Raquel Buenrostro–, sólo firmeza”.

▲ Grandes corporativos se han puesto al corriente en cuanto a los impuestos y no se ha recurrido al terrorismo fiscal, asegura el Servicio de Administración Tributaria. Foto Luis Castillo

No tengo comentario

Perdió Ricardo Anaya varios millones de pesos de publicidad gratuita. Cuando le preguntaron al presidente López Obrador su opinión sobre el anunciado regreso del ex candiato presidencial panista, simplemente contestó: No tengo comentario . Horas despues, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que Anaya es investigado para esclarecer si incurrió en actos de corrupción, como lo denunció el ex director general de Pemex Emilio Lozoya. Según esto, recibió un moche millonario por apoyar la reforma energética de Peña Nieto. Bien que no se convierta la mañanera presidencial en agencia de publicidad.

Ombudsman social

Asunto: las reservas del BdeM

¿Podría explicar por qué no se puede usar algo de las reservas internacionales de México para aliviar parte de la deuda externa y con ello el pago de intereses que tanto gravita sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Qué medidas se están tomando actualmente para renegociar los préstamos obtenidos por los gobiernos anteriores aprovechando la baja de intereses en la banca internacional?

Marcos Báez Macías / CDMX

R: Soy partidario de que se usen las reservas internacionles del Banco de México en obras de infraestructura, más ahora que están sobradas, casi llegan a 200 mil millones de pesos. Lo han hecho otros países. Sin embargo, prevalece el criterio del ex gobernador Guillermo Ortiz: Las reservas, son resevas y no se tocan . Sería el salvavidas en caso de una fuga masiva de capitales. Hacienda con frecuencia notifica de renovaciones de deuda con menores tasas.

