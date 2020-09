Modelo de clases elitista en Derecho de la UNAM

l 7 de septiembre, de manera antidemocrática, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, presidido por el director Raúl Contreras Bustamante, acordó la aplicación de un modelo educativo en línea para el semestre 2021-1, y limitó el cupo a 40 estudiantes en el sistema escolarizado y en el de universidad abierta y educación a distancia, lo que dejó a cientos de estudiantes sin grupos.

La medida fue justificada por un supuesto regreso físico a las aulas , contrario a lo declarado por Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, quien en días recientes reconoció que cerca de 20 por ciento de la matrícula estudiantil está en peligro de deserción, y descartó un regreso a clases presenciales este ciclo escolar.

Estamos contra la elitización de la educación y exigimos a las autoridades de dicha facultad que todo el semestre 2021-1 se imparta en línea, amplíen el cupo de los grupos, abran más horarios en ambos sistemas, garanticen la inscripción de todos los alumnos, que no discriminen a estudiantes del Suayed y les den prioridad al inscribirse en grupos de su sistema.

Miriam Estrada Rivera, consejera académica alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM

Recuerda origen de la Liga 23 de Septiembre

En desagravio a la toma del internado del Instituto Politecnico Nacional (IPN) el 23 de septiembre de 1956 por el Ejército Mexicano y el director Alejo Peralta, un grupo armado de estudiantes y campesinos intentó tomar por asalto el cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, con resultados fallidos, dando nacimiento a la liga.

Lo anterior lo informó el ex-dirigente estudiantil Nicandro Mendoza de la Federación Nacional de Estudiantes del Politécnico, años después, en un desayuno de ex internos, en un restaurante de avenida Marina Nacional.

Había estallado la huelga a principios de 1956, en exigencia de más laboratorios y mejoras en la educación. Responsabilizaron del movimiento a los internos, cuando el anterior director del IPN, Rodolfo Hernádez Corso señalaba que los mejores estudiantes del Politécnico eran esos alumnos.

El día de la toma del internado, Nicandro Mendoza fue apresado, y al día siguiente Mariano Molina, segundo dirigente, acusados ambos de disolución social con base en el artículo 145.

Fueron los primeros mexicanos a quienes se les aplicaba dicho delito con varios años de cárcel. El artículo fue abrogado por la demanda durante la huelga nacional en 1968, después de la masacre del 2 de octubre.

Rubén Cantú Chapa

Jubilado exige acatar laudo sobre su pensión

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad: en 1988 me jubilé del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, pero por no estar de acuerdo con el monto asignado a la pensión concedida de manera voluntaria, demandé ante la autoridad laboral su correcta cuantificación, lo cual prosperó y me pagaron las diferencias resultantes en agosto de 1991.