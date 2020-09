Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de septiembre de 2020, p. 28

Xalapa, Ver., Habitantes de cinco municipios de la zona centro de Veracruz bloquearon más de tres horas la carretera Xalapa-Veracruz, cerca de Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener los cortes de servicio y las demandas en contra de usuarios.

Los manifestantes son parte del movimiento Leyenda de Chucho El Roto, que desde hace años busca tarifas más justas para los ciudadanos que viven cerca de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde.

Los quejosos señalaron que en Jalcomulco negociaron con la empresa facilidades para pagar adeudos, pero los trabajadores de la CFE no respetan esos acuerdos, dijo uno de los manifestantes.