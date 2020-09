Juan Manuel Vázquez

No pudo probarse como campeona del mundo. Yamileth Mercado apenas iniciaba su etapa con el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que conquistó en noviembre de 2019, y preparaba la primera defensa cuando la interrumpió esta pandemia. Volvió a su natal Chihuahua para esperar durante meses a que la situación mejorara. La incertidumbre y la parálisis laboral hicieron estragos en su templanza. Por eso, hoy luce entusiasta ante el regreso al cuadrilátero.

Este viernes Yamileth participará en la función benéfica de Julio César Chávez con Jorge Travieso Arce, donde podrá subir al cuadrilátero en la condición de monarca mundial, aunque su cinturón no esté en juego. Será sin público, pero contará con la difusión por streaming de paga en México y la mayor plataforma en línea en Estados Unidos.

Estaba por hacer mi primera defensa, apenas empezaba mi camino de campeona y llegó la pandemia , recuerda Yamileth; me quedó esa espina bien clavada, no pude consolidarme, demostrar por qué tengo ese cinturón. Volver a boxear el viernes me aclara el horizonte, me da esperanzas de que ya puedo volver y planear mi primera defensa .

Regresar al ring le resulta estimulante después de meses de desasosiego. Además sabe que muchas peleadoras la buscan. Pretenden el título que hasta el momento no ha podido defender, pero está impaciente por ponerlo a prueba.