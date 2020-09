▲ Luego de que los universitarios perdieron el invicto, el ex directivo felino dijo que lo importante será mantener la estabilidad. Foto Jam Media

Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de septiembre de 2020, p. a11

Ahora viene el declive de Pumas y estaba ganando porque tenía suerte , es lo que muchos van a decir, señaló Mario Trejo, ex directivo del equipo de la UNAM, quien rechazó tajante tal posibilidad, pues resaltó que observa al plantel auriazul unido, armonioso, y si está bien ubicado en la tabla de posiciones es gracias a que supo arrancar bien el torneo .

Trejo, quien fue directivo del equipo auriazul durante la conquista del bicampeonato, recomendó sacar provecho del revés sufrido (por 2-0) el lunes en la noche ante el León, donde perdió su condición de único invicto del torneo Guardianes 2020 tras 11 fechas.

Sabíamos que en algún momento iba a llegar la derrota, lo importante es no equivocar el rumbo, mantener la estabilidad, la humildad y trabajar duro. No caer en la desesperación ni desesperanza; hacer un buen análisis, corregir y fortalecerse , abundó el también ex directivo del desaparecido Veracruz.