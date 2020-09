E

n Rage (Rabia), el último de sus 21 libros sobre el poder, Bob Woodward escribe: para Jared Kushner, yerno de Trump, Donald no está casado con la verdad. Pero Kushner, y sobre todo Trump, hallan en la exageración/distorsión abiertas una potente arma normal para agitar a la opinión pública. Interrogado sobre la propensión de su suegro a mentir abultando mil veces sus logros, Kushner responde: La controversia eleva el mensaje . Es claro, no significa elevar el nivel, sino abultar lo dicho.

En el desplegado En defensa de la libertad de expresión , suscrito por 650 ciudadanos, hay aristas de ese tipo de alegaciones normales . La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello, está amenazada la democracia , dicen. Nadie está bajo asedio, a nadie se le manda callar, todos dicen lo que piensan, su propio desplegado es un testimonio más de ese hecho. En contraste, el Presidente dijo en su segundo Informe de gobierno: Desde Francisco I. Madero ningún presidente había sido tan atacado como yo . Lo había dicho cuando el desplegado anterior, con menos firmas. Lo ha dicho muchas veces y de formas distintas. No es un mero decir, AMLO tiene una revisión histórica de su afirmación. El Presidente se siente agraviado, pero según los firmantes debiera oír y no responder. Es, asimismo, el Presidente más popular en muchas décadas: la mayor parte de los ciudadanos lo apoyan y sus políticas públicas están centradas en los más y los más pobres: no puede afirmarse que la democracia esté amenazada , ni que su forma de dirigirse a la oposición agravia a la sociedad ; son los firmantes quienes se sienten agraviados, no la sociedad. Son afirmaciones abultadas.

De otra parte, el efecto buscado por los firmantes fue alcanzado: han elevado la controversia. Hace tres semanas, en este espacio, escribí que uno de nuestros clásicos identificó el efecto del rebote: lo que resiste apoya; aunque en los últimos tiempos se ha desvelado con claridad: ese flujo vale para los dos lados. El grado de la virulencia de los enemigos y adversarios de la 4T, de la oposición en general, deriva del oxígeno que les suministra el Presidente al ocuparse de ellos tan asidua y punzantemente. Lo que hace el Presidente hace es, también, elevar la controversia.