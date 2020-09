César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 22 de septiembre de 2020, p. 4

El juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México desechó una demanda de amparo que promovió Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contra la Fiscalía General de la República (FGR).

En su demanda, la ex funcionaria reclamó los actos fuera de juicio desplegados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, consistentes en la violación al derecho humano de presunción de inocencia .

El juez dio a conocer ayer su acuerdo; sin embargo, no hizo públicas las razones por las que determinó desechar el juicio de amparo.

En agosto pasado, durante una videoconferencia que sostuvo con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó en ese momento que el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin recibía un trato diferente al de la ex jefa del gobierno capitalino Rosario Robles Berlanga, porque el primero aceptó los cargos, está cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones que hay en su contra.