El mandatario indicó que la planta se está tratando de echar a andar, porque si se vende darán muy poco, y dejarla abandonada es una irresponsabilidad. Tenemos problemas porque no contamos con el gas que se requiere para la elaboración del fertilizante. Ahí vamos enfrentando todo esto .

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la pérdida por la compra de la planta de fertilizantes a Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México, asciende a alrededor de mil millones de dólares, porque además de que se compró a un sobreprecio de 200 millones de dólares, se invirtieron alrededor de 500 millones para su reparación. Advirtió que no habrá ningún trato mientras no se devuelva el dinero.

Pero después el empresario aclaró que no se hacía cargo de la reparación del daño. Señalé: no hay problema, si no hay reparación del daño, el juicio debe continuar .

Recordó que en el tiempo de las privatizaciones, cuando (Carlos) Salinas decide entregar los bienes de la nación a particulares, bancos, minas, empresas, da esta planta de fertilizantes a uno de sus allegados, que fue hasta gobernador de Coahuila, (Rogelio) Montemayor. Luego él le entrega la planta al señor Ancira .