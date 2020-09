T

antos y variados fueron los negocios ilegales que, a costillas de la nación, se concretaron en el régimen neoliberal, que la memoria se enreda, se hace porosa y confunde tiempos y personajes –públicos y privados–, aunque al final de cuentas estos siempre resultan los mismos, es decir, los grandes beneficiarios de las privatizaciones y la política amiga del presidente en turno. Y el inventario es inagotable.

Lo anterior viene a cuenta, porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador recordó uno de esos atracos, y a lo largo de ella lo explicó así: les voy a hablar de otro negocio, otra transa, para que la gente sepa. En la época del gobierno de Calderón estaba un abogado famoso en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que llegó a ser secretario de Gobernación, Gómez Mont. Vendieron cerca del aeropuerto de Cancún, no sé, 100, 200 hectáreas, me acuerdo; eso fue en el gobierno de Vicente Fox, a 70 pesos el metro cuadrado, ¡ni lo que cuesta la alfombra ésta!; 70 pesos, de Fonatur precisamente. Entonces, yo creo que la gente ya no quiere eso .

Así es, ese negocio privado –uno de tantos– con terrenos de la nación fue más que jugoso, a la par que monumental la pérdida para el Estado, y ésta simplemente se echó al bote de las mermas inevitables (pagadas por los mexicanos), cuando a todas luces la obligación del gobierno era cuidar el patrimonio nacional.

A pesar de que los tiempos marcados por Andrés Manuel son más o menos los correctos, existe cierta confusión al respecto, porque, en efecto, la venta de terrenos del Estado al capital privado que refiere el mandatario se dio en tiempos foxistas, aunque el ex titular de Fonatur por él señalado en realidad fue otro y no terminó en la Secretaría de Gobernación, sino en la calle en tiempos de Felipe Calderón y no precisamente por los negocios turbios que se cometieron en esa institución, sino por razones de pasión futbolera, por decirlo así.