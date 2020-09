P

orfirio Muñoz Ledo, aspirante a dirigir su tercer partido nacional (antes, el Revolucionario Institucional y luego el de la Revolución Democrática), considera que está a destiempo el futurismo presidencial en Morena y, en particular, advierte el riesgo que representa el canciller Marcelo Ebrard, de quien menciona: tiene muchísimo dinero, voy a acabar subiendo las fuentes de las cuales tomo esto. Espero que no haya tomado dinero del gobierno de la Ciudad (de México), de eso no lo voy a acusar porque no lo he investigado .

El candidato a presidir Morena, impulsado por el grupo que a su vez impulsa a Claudia Sheinbaum para 2024, añadió ayer respecto a Ebrard: tiene socios, amigos. Se ha forrado de dinero para ser presidente, y eso no me gusta porque soy republicano . El canciller, señala, es de derecha y está perdiendo fuerza en la consideración de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que de buena fuente sabe que el tutor político y ex jefe de Ebrard, Manuel Camacho Solís, no se benefició con la creación de Santa Fe, donde hubo un dineral . Así que, si Manuel no se llevó el dinero, ¿a dónde se fue? ¿Malos manejos de Ebrard?, se le preguntó. Y respondió: no lo sé, ni siquiera lo sospecho, pero voy a seguir la pista. Voy a preguntar con autoridades de la ciudad, especialistas, tengo que tener los pelos en la mano (nota de Andrés Ramírez Conejo, bit.ly/35UBxWn; en video, bit.ly/3kFD2vE).

Camila Martínez y su amiga Alejandra (@CamMttz y @NieveMandarina en Twitter, respectivamente) grabaron un video que en 24 horas rozaba el millón de reproducciones, pues la noche del domingo fueron al plantón de casas de campaña montado por el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) en la avenida Juárez de la Ciudad de México y probaron que las coloridas y recién estrenadas tiendas de excursión estaban vacías, en su inmensa mayoría.

En redes digitales sociales, sin embargo, bullen las exhortaciones golpistas y la histeria política, como puede verse en algunas cuentas cuyos contenidos fueron compartidos a esta columna por internautas referenciados a granel por el derechismo desbocado: