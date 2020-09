C

laudia Sheinbaum dijo en entrevista con La Jornada que en el anterior sexenio los partidos políticos se asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía . Quien hizo posible esa asociación fue su antecesor, Miguel Ángel Mancera, pero sigue disfrutando de su fuero de Senador. La jefa de Gobierno advirtió que siguen las acciones contra ese régimen de corrupción. Ayer mismo trascendió que hay orden de captura contra uno de los allegados de Mancera. Se trata de Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana. Lo busca la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos relacionados con un descalabro económico millonario a la hacienda capitalina, según se informó. Está cuantificado en más de 29 millones de pesos. También hay orden de aprehender a varios de sus colaboradores. En la misma entrevista, Sheinbaum dijo que envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la ley para que el delito de corrupción no prescriba.

Un millón de víctimas

Nueve meses después de que surgieron informes de un nuevo y misterioso virus en China, esta semana el número de muertes por la pandemia llegará a un millón. La verdadera cifra es, casi con seguridad, mucho mayor, ya que no se lleva cuenta fiel de todos los fallecimientos. La mitad de los decesos oficialmente registrados han ocurrido en Estados Unidos, Brasil, India y México, según la revista The Economist. En Estados Unidos 750 personas mueren al día. El total pronto sobrepasará la cifra de 200 mil. En Europa, que a diferencia de ese país controló el virus durante el verano, los nuevos casos aumentan rápidamente. En la semana, hasta el 18 de septiembre, se produjeron 260 mil nuevas infecciones en 40 naciones europeas. Por ahora, las defunciones en ese continente son bajas, aproximadamente 90 por ciento menos que en abril. Un aumento de casi cinco veces en las pruebas ha revelado que la mayor proporción de casos se encuentra entre los jóvenes, cuyas tasas de supervivencia son más altas. Por lo que respecta a las hospitalizaciones, los ingresos aumentan en Francia y Gran Bretaña. A su vez, el laboratorio AstraZeneca reporta que otro individuo vacunado con su fórmula experimental reaccionó mal. Los Centros de Control de Enfermedades del país vecino corrigieron un dato muy importante. Indican que una distancia de seis pies (un metro 82 centímetros) no es suficiente para evitar el contagio, porque las partículas de saliva que son portadoras del virus pueden viajar más. En México y el mundo el transporte colectivo es un foco potencial de infección.