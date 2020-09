Clases en línea, desafío colosal en el país, opina

l 14 de septiembre millones de maestros a nivel nacional comenzaron a impartir clases según los programas establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la guía de las televisoras nacionales.

A poco más de una semana de trabajo se pueden vislumbrar muchos factores que mermarán el aprendizaje de los estudiantes en nuestro país, entre los cuales destacan el nulo acompañamiento de las madres y padres a los alumnos, debido, en gran medida, a las condiciones económicas que prevalecen en la mayoría de los hogares mexicanos.

Asimismo la heterogeneidad de trabajo de los profesores, la migración de una plataforma a otra con el cambio de clases (al menos en nivel secundaria), la falta de redes en muchos lugares del país, la conexión a Internet de dos o más integrantes de la familia en horas de clase, la falta de dispositivos para trabajar y enviar las tareas, las distracciones que en casa existen y la imposibilidad de dar un seguimiento personal a las inquietudes de los estudiantes, entre muchas otras.

El desafío para nuestra sociedad es colosal, la tarea de millones de maestros y maestras es encomiable y aplaudible en medio de una pandemia sin precedente.

Dennis Saúl Miranda Palomares, docente de historia en educación secundaria

Solicita donadores de sangre

Por este medio solicitamos con urgencia donadores de sangre tipo B positivo para la paciente Mirza Vera Silva, quien se encuentra internada en el cuarto 210 del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Alta Especialidad, en Díaz Mirón, Veracruz, Veracruz. ¡Mil gracias! Teléfono: 442 176 1788

Beatriz Tejeda Vera

Denuncia robo de Transfer Banamex

Por este medio quiero denunciar el robo de que fui víctima por parte de Transfer Banamex, el 17 de septiembre, a las 13:35 horas, cuando realicé un pago con mi tarjeta en una terminal y vi cómo me retiraron el dinero por la cantidad de 4 mil 600 pesos,

A pesar de que el pago no se efectuó y por tanto no me permitió hacer la firma de autorización, a mi aplicación llegó la notificación del retiro.

En el banco dicen que ellos no se hacen responsables. Llamé por teléfono al número de la tarjeta y una señorita, quien dijo llamarse Ingrid, me respondió que tenía que esperar 30 días y que si levantaba un reporte del hecho me iba a perjudicar a mí.

Después cambió mis palabras a la hora de relatar el suceso, lo acomodó a su manera, me gritó y me colgó el teléfono.

Tiempo antes, Transfer Banamex ya me había robado dinero de una recarga telefónica que hice, la cual aplicó tres veces. Desde luego, nunca me apareció ese saldo.

Considero que es importante denunciar la corrupción de estas empresas, que además de que roban, no tienen buena atención y tampoco hay muchas opciones para quejarse de sus abusos: en el teléfono, cuelgan; en el chat de Whatsapp, sólo envían mensajes absurdos; nunca contestan.