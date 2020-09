Dora Villanueva

Martes 22 de septiembre de 2020, p. 19

Todos los indicadores de la oferta y demanda se desfondaron en el segundo trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El consumo de las empresas y hogares, que suele ser una variable muy estable , se desplomó a una tasa de 19.4 por ciento, respecto del primer trimestre del año, reportó Julio Santaella, presidente del organismo.

El revés implicó que el indicador volviera a un nivel no visto desde el tercer trimestre de 2009. A tasa anual resultó 20.6 por ciento por debajo del periodo de abril a junio del año pasado.

Sobre lo sucedido en el segundo trimestre de 2020, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que no se recurrió a deuda adicional porque no quedaba claro que un endeudamiento vinculado a incentivos de consumo, como medida contracíclica, fuera a tomar un impacto cuando los individuos de hecho no podían salir a comprar, los establecimientos estaban cerrados y nuestra economía digital aún es naciente .

A su vez, el Inegi exhibió que, también en el segundo trimestre del año, la inversión fija bruta se redujo 29.8 por ciento, al comparase con los primeros tres meses de 2020. A tasa anual, la caída fue de 34 por ciento. Tal deterioro llevó al indicador a su nivel más bajo desde el primer trimestre de 1998, de acuerdo con los datos del organismo.

Sin embargo, la pandemia no implicó un giro en el indicador, sólo profundizó una tendencia a la baja que la inversión fija acumula desde el segundo trimestre de 2018 y que en los últimos tres meses de ese año comenzó a reportar cifras con signo negativo.