Martes 22 de septiembre de 2020, p. a12

Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del Barcelona, reveló que Gerardo Martino conocía del amplio poder que ejercía Lionel Messi en la institución, donde una simple llamada del delantero argentino podría bastar para despedir al entonces entrenador. “El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días’”, relató Zubizarreta a El País. Martino, actual estratega de la selección mexicana, llegó en julio de 2013 al conjunto azulgrana y fue despedido en mayo de 2014 tras sólo conseguir la Supercopa de España.