▲ Omar (izquierda) explicó que no se sentía en condiciones físicas para participar en la función del viernes, en la cual estarán su padre, Julio César, y su hermano, del mismo nombre. Foto Promociones Zanfer

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 22 de septiembre de 2020, p. a10

No hay carga más opresiva que la herencia. Aquella que se recibe sin posibilidad de rechazo, como el linaje o el nombre, y que persigue a una persona durante toda su vida como una sombra. Omar Chávez, el menor de la familia de boxeadores que fundó el ídolo del cuadrilátero Julio César, ha vivido en el contradictorio sentimiento de saberse privilegiado por ser hijo de una leyenda y, al mismo tiempo, el terrible anatema del juicio colectivo y la sentencia de quienes lo consideran indigno de portar eso mismo que no pidió: ser un Chávez.

A diferencia de su hermano mayor, Julio César júnior, quien atrajo la atención y las esperanzas de revivir la gloria de su padre al replicar hasta el nombre, Omar parece más discreto en la vida pública. Ambos siguieron la carrera del pugilismo, con aspiraciones similares y resultados diferentes, pero con tropiezos que los hermana más allá de la sangre.

Omar no elude cada error que ha cometido. Asume que en el trayecto de estos años ya son considerables. Pero si algo no piensa agregar, es esconderse tras el escudo de los pretextos, aunque no deja pasar que su apellido amplifica cada fallida decisión hasta llegar a grados a veces injustos.

Sí, hemos sido indisciplinados, pero también ya se nos quedó la mala fama , dice sin ánimo de negar lo evidente; se vale la crítica, no vamos a ocultar que lo hemos hecho mal, pero sí pesa más esa mala fama que el mismo apellido .

Nadie sabe lo duro que es convivir con una presencia que algunos consideran casi sagrada en la historia del deporte y la cultura popular. Ser hijo de Chávez también significa convivir con una fuerza impredecible, con un carácter volcánico. Hay innumerables episodios donde el veterano ex campeón reprende con severidad a sus hijos en entrenamientos y peleas; les grita al pie del cuadrilátero.

Anécdota

En el libro biográfico Julio César Chávez. La verdadera historia, hay una anécdota contada por Rodolfo, hermano del legendario ex boxeador y entrenador de sus sobrinos.