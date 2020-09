Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 22 de septiembre de 2020, p. 29

Con 67 años a cuestas, todo parece indicar que el mercado La Merced vive sus últimos días. La emergencia sanitaria por Covid-19, la restricción de los horarios de funcionamiento, el cierre de la estación del Metro y el desbordamiento del ambulantaje han derivado en una caída de ventas superior a 70 por ciento y una pérdida económica de 2 mil 500 millones de pesos.

Horacio Sánchez, vocero de Comerciantes de La Merced en Defensa de su Fuente de Empleo, denunció que el riesgo de cerrar algunos de los 7 mil locales es inminente, lo que afectaría el ingreso de 25 mil familias.

Sus percepciones, reconoció, se vieron reducidas al bajarles el salario 40 por ciento para no correr a nadie, pero no podemos más, y más cuando el cambio de giro o complementarlo con la venta de fritangas, frutas o alimentos preparados no es suficiente .

Ante ello, lanzamos un grito de auxilio a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para restablecer el horario de operación del mercado de 5:30 a 19:30, la apertura de la estación del Metro y se impulse un programa de reactivación.