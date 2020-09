Las restricciones afectan a unas 860 mil personas que no podrán salir de sus barrios, excepto para ir al trabajo, estudiar o ir al médico. Los parques se cerrarán, y los restaurantes y tiendas limitarán su cupo a 50 por ciento de su capacidad para tratar de contener una segunda ola de Covid-19 que ya ha matado a 30 mil 400 personas en España.

Según Russian Television, la aparición de estos síntomas inesperados en dos mujeres que recibieron la vacuna experimental en Reino Unidos obligó a la empresa a detener sus pruebas dos veces.

En su informe, AstraZeneca señaló que una revisión independiente determinó que en ambos casos “se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, por lo que en Reino Unido, Brasil, India y Su-dáfrica los ensayos se reanudaron, mientras en Estados Unidos siguen en pausa.

La primera participante desarrolló una inflamación de la médula espinal conocida como mielitis transversa tras recibir una dosis de la vacuna. AstraZeneca informó del caso en julio. Más tarde se determinó que la mujer padecía una esclerosis múltiple que no le había sido diagnosticada y que la mielitis transversa no estaba relacionada con la vacuna.

La segunda participante enfermó después de una segunda dosis de la vacuna, lo que obligó a detener de nuevo los ensayos el pasado 6 de septiembre. AstraZeneca afirmó que su diagnóstico no había sido confirmado, pero una fuente anónima familiarizada con la situación aseguró al diario The New York Times que la enfermedad fue identificada como mielitis transversa.

La confirmación de un tercer caso sería motivo suficiente para detener por completo la administración de las vacunas de AstraZeneca, según expertos.

Por lo pronto, Hungría con mil 70, Bélgica mil 99, Rusia 6 mil 100, Grecia 170, Líbano mil 6 y Turquía mil 500 registraron un número récord de contagios en 24 horas.

Ayer se rindió homenaje a víctimas de la pandemia en Río de Janeiro y se les dedicó un monumento de acero de 3 toneladas y 39 metros de largo: el Infinity Memorial, de la arquitecta brasileña Crisa Santos, en un cementerio donde están enterradas muchas de las 17 mil 600 víctimas por Covid-19 en ese esta-do brasileño.

América Latina tiene 322 mil 661 fallecidos y 8 millones 709 mil 926 contagios, según Afp; Estados Unidos registra 199 mil 479 decesos y 6 millones 791 mil 815 infectados, según la Universidad Johns Hopkins.