El presidente de la Comisión de Comercio y secretario de la Comisión de Presupuesto, Fernando Galindo Favela (PRI), resaltó que si no hay cambios en el paquete económico, que garanticen más apoyos y coberturas a los campesinos, la recuperación del sector será más lenta.

A 10 meses de que la Cámara de Diputados se comprometió a constituir una nueva financiera rural, como alternativa de financiamiento al campo, la iniciativa sigue congelada y, en puerta el debate del presupuesto 2021, el proyecto no contempla recursos para el aseguramiento agropecuario ni garantías líquidas a los productores.

Si no hay apoyos, y no tiene que ser a las organizaciones, sino a los pequeños productores, para que tengan certidumbre de sus cosechas en tiempo y forma, y en el precio planeado, no se garantizarán seguros, coberturas y créditos. Creemos que la única manera de salir adelante de esta dramática caída del producto interno bruto es un plan de reactivación económica, y un eje fundamental es el campo .

Porque, refirió, el presupuesto para Agricultura sigue muy castigado, respecto de años anteriores, a pesar de que, dijo, el campo ha sido fundamental para que la caída en la economía no sea tan fuerte.

Informó que en el rubro de banca de desarrollo, el gasto en Hacienda reduce los apoyos para créditos, garantías y aseguramiento, lo que se traduce en incertidumbre para los campesinos.