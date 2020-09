Dentro de ese marco tan contradictorio y en materia de justicia laboral, el modelo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, dependientes del Ejecutivo, fue una regresión para los derechos sociales de la base obrera del país, convirtiéndolos en objeto de negociación y arbitrio políticos y económicos, como si fueran una mercancía. Esto no puede justificarse, ni ética ni legalmente, porque la justicia para los más necesitados y los más desprotegidos debe aplicarse por tribunales jurisdiccionales autónomos, con absoluta rectitud jurídica y en el ámbito del derecho público, que no es negociable.

Esa pendular y retardataria realidad cotidiana que hemos vivido se volvió a expresar, a partir de las pasadas décadas de los 80 y 90, através de su programa gubernamental entreguista que desmanteló el proyecto productivo nacional y que también provocó el crecimiento incontrolable de la informalidad laboral, que ha ido ganándole territorio a la legalidad y a la formalidad. Es así como en este momento, de aproximadamente 57 millones de trabajadores en todo el país, 31.3 millones son informales, por lo que carecen de toda protección.

Hoy, 55 por ciento de las fuerzas laborales de toda la nación no cuentan con la protección de la ley; para ellos no hay horarios, tampoco días de descanso; no reciben prestaciones; no tienen acceso a la seguridad social ni derecho a retiros. Para ellos no hay más que trabajo y explotación. Hemos vuelto, gracias a la modernidad globalizadora, a la servidumbre laboral de la Colonia y del siglo XIX.

Afortunadamente, éste es el momento en que tal situación puede cambiar para lograr el apoyo legal que merecen los trabajadores que están siendo explotados; cumpliendo así con una deuda histórica y una necesidad urgente de justicia elemental. Y para ello es necesario propiciar, a la brevedad posible, lo siguiente:

– Es indispensable integrar a todos los trabajadores en un solo sistema legal obligatorio, que sea equitativo y se aplique sin excepción. Para así acabar con la discriminación, absolutamente injustificada, a la informalidad laboral.

– Tanto los derechos como las obligaciones de la totalidad de los trabajadores deben quedar perfectamente definidos, por razones de justicia social plena y, también, para apoyar las necesidades de progreso económico y productividad que el país demanda con urgencia.

– En el ámbito de justicia laboral, es impostergable implementar los tribunales especializados ya aprobados, integrándolos con juristas expertos en la materia.

Todo lo anterior no solamente es una obligación de moral social y de ética colectiva, es también el único camino para impulsar el crecimiento económico y para proteger a toda la población trabajadora de su regresión y de la pérdida acelerada de sus derechos y de sus niveles de vida, lo cual ya es intolerable.