I

mágenes de una fantasía imposible: el presidente del Consejo Coordinador Empresarial exige al gobierno de la Ciudad de México que desaloje el campamento de los agitadores del grupo Frena que han ocupado la avenida Juárez; la Canaco estima un impacto negativo de 8 mil millones de pesos y perderán su empleo alrededor de 3 mil 900 personas; el Consejo Mexicano de Negocios advierte que la irrupción afecta negativamente el plan de inversiones en infraestructura que espera presentar la semana próxima al Presidente de la República; la Coparmex exige que los alborotadores sean desalojados del campamento por la fuerza pública, ya que violan los derechos constitucionales de libre tránsito y comercio . Obviamente eso no ha ocurrido y lo más probable es que tampoco pasará. Sin embargo, sí sucedió en julio y agosto de 2006, cuando miles de ciudadanos acamparon en Paseo de la Reforma como protesta contra el fraude electoral que privó del triunfo a Andrés Manuel López Obrador. El entonces presidente del CCE, José Luis Barraza, hizo un llamado a no participar en la manifestación y a reconocer el resultado de la elección que favorecía a Felipe Calderón porque de otro modo se asustarían los inversionistas. Al año siguiente Calderón lo premió con la entrega de la presidencia de Grupo Aeroméxico, el cual quebraría tiempo después. Se advierte una cierta melancolía por el poder y el dinero en los dirigentes del sector privado y las componendas con el gobierno. Ninguno ha sido premiado por la actual administración y uno hasta la chamba perdió: Gerardo Gutiérrez Candiani, también ex presidente del CCE, a quien Peña Nieto había creado exprofesamente la desaparecida Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas.

TikTok pide más