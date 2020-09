Aunque estos iluminados no consideren que ante una enfermedad desconocida las decisiones se toman sobre supuestos o hipótesis consensuadas, y olvidaron también que los 70 millones de pobres que dejó el viejo régimen no pudieron confinarse por obvias razones de subsistencia. Así que en breve viviremos la disyuntiva de elegir entre dos ideologías: la de la igualdad o la de los privilegiados.

Coinciden hechos: la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes y en respuesta la toma de la oficina de Derechos Humanos, el motín en La Boquilla, el manifiesto de los abajo firmantes , la denuncia de Denisse por sus reporteros y la reunión de los seis ex secretarios de salud convocados por el partido MC con el fin de denunciar un escenario nacional catastrófico originado por la mala gestión del gobierno .

Pudo ver el largo final del neoliberalismo, pero no su tumba definitiva. El diario La Repubblica, no hace mucho, la interrogó a su regreso a Roma, después de su largo autoexilio en París: –¿Y cuál es tu mayor error? –No te lo diré. Apenas puedo decírmelo a mí misma –fue su respuesta. Se preocupó y ocupó de una multitud de los problemas creados por la sociedad burguesa. Y en todos ellos hurgó en lo más hondo con enorme brillo. Addio, ragazza.

Es muy curioso cómo entienden los autores del escrito en cuestión la libertad de expresión. Por un lado, quienes manifiestan quejas, tanto actores políticos como los medios que hacen la crítica, atacan de manera frontal, con noticias sesgadas y con faltas a la verdad; mientras, por otro lado, piden a la Presidencia, con toda claridad: de la que debería emanar un discurso tolerante a los ataques al régimen. La postura de tales quejosos, en resumen, podría ser enunciada de la siguiente manera: nosotros atacamos su régimen y usted debe responder con un discurso tolerante (¿?).

El Presidente no agravia a la sociedad al garantizar la libertad de expresión y al ejercer su derecho a la defensa. Al contrario, facilita la tarea de contrastar los hechos de la dinámica política del país para formar sus propias conclusiones.

Felipe de Jesús García Pedroza yJavier de la Fuente Rocha

El periodismo debe servir a los gobernados

En estos días se ha hablado mucho sobre la libertad de expresión, a raíz de un desplegado publicado y promovido por comunicadores a los que el gobierno dejó de dar recursos económicos, y son los mismos que en su momento se beneficiaron de efectos devastadores de los gobiernos neoliberales.

El texto En defensa de la libertad de expresión está repleto de falsos supuestos, como oportunamente informó Julio Hernández López en su columna Astillero.

En esencia la libertad de expresión goza de la misma mala salud que ha tenido siempre, la diferencia es que hoy podemos decir del gobierno federal lo que pensamos sin temor a morir. Los gobiernos estatales, locales y los grupos de poder siguen gobernando en todo el territorio nacional, mientras la autocensura por miedo a desaparecer y morir es lo que predomina.

AMLO no censura a la prensa, pero es su responsabilidad que nadie lo haga en el país. Si un medio o periodista se alinea al gobierno, deja de hacer periodismo y se vuel-ve instrumento de divulgación guber-namental. La prensa no debe olvidar que el periodismo sirve a los gobernados, no a los gobernantes.

Iván Uranga

Invitación

Contra el terrorismo de Estado en Colombia

Hoy habrá una gran manifestación-velatón en Colombia y frente a las embajadas, contra el terrorismo del Estado colombiano, actor directo u omiso frente a miles de asesinatos y matanzas que aún se cometen contra el pueblo, sus diri-gentes sociales, defensores de derechos y firmantes de los acuerdos de paz en Colombia.

Estaremos a las 19 horas, frente al consulado en Paseo de la Reforma 379, alcaldía Cuauhtémoc.

Colombia Humana, Copaz, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Movice