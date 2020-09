Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 21 de septiembre de 2020, p. 26

Mexicali, BC., Profesores jubilados se manifestaron este domingo ante el Centro de Gobierno de Mexicali, Baja California, para exigir al mandatario estatal Jaime Bonilla Valdez –del partido Morena– que les paguen sus finiquitos, que van de 500 mil a un millón de pesos para cada uno.

Demandaron también que se regularice a maestros interinos, que llevan varios ciclos lectivos sin cobrar.

Una maestra que participó en la movilización, junto con al menos otros 50 profesionales de la educación que se apostaron con cubrebocas, reclamó: Ese dinero es nuestro. Cada quincena nos lo quitaron de nuestro sueldo para el retiro .