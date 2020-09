Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 21 de septiembre de 2020, p. a10

Juchitán, Oax., Leticia Gallardo Martínez es oaxaqueña y directora de la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido, creada hace 11 años como una forma de que ellas incursionen en la música tradicional y fortalecer las lenguas originarias de los pueblos de Oaxaca.

Recientemente participó en el Encuentro Internacional de Directoras de Bandas Musicales, que le permitió compartir su trayectoria profesional como directora de bandas tradicionales, además de contar la historia de su agrupación femenina, la cual implica un reto a fin de hacer visible la diversidad de género en la música mexicana.

La banda Mujeres del Viento Florido está integrada por niñas, jóvenes y adultas originarias de comunidades zapotecas, mixes y mixtecas. Es una muestra de organización en la que las mujeres aprenden, dirigen, componen y disfrutan de este arte en igualdad de oportunidades, sin críticas o discriminación.

Leticia Gallardo, de 44 años de edad, es clarinetista, directora, docente y compositora ayuujk (mixe) originaria de Tlahuitoltepec Oaxaca, localidad de la zona serrana de la entidad donde la música es una forma de vida. En este sitio también se encuentra una de las mejores escuelas de esta manifestación artística de México: el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam).

Ella conoció la música por su padre, uno de los fundadores del Cecam, centro que frecuentaba durante su niñez para observar a los estudiantes tocar los instrumentos. De ahí le surgió el gusto por este arte. Años después llegó a ser directora de bandas tradicionales.

En constante aprendizaje

Ser mujer y desenvolverse en el ambiente musical fue muy criticado, porque para la sociedad de antes no era bien visto que una mujer tocara en una banda de puros hombres, pero eso a ella no le importó y continuó en la conquista de sus sueños. Se mantiene en constante aprendizaje y busca mejorar todos los días.

A mis padres les preguntaban que cómo era posible que me dieran permiso de ir a los conciertos donde acudían puros hombres, eso no lo veían bien. Sin embargo, para mí no había diferencia entre ser mujer u hombre y tocar en una agrupación. Para mí eso era normal y así continué hasta formar la banda que ahora dirijo y que es mi total orgullo, porque puedo decir que las mujeres podemos estar donde queramos.

Con la banda regional femenil, ha recorrido gran parte del territorio oaxaqueño y algunas ciudades de la República donde entona la música tradicional, pues considera que es una de las expresiones de la cotidianidad de los pueblos que no debe morir. Además, la ropa tradicional y las lenguas originarias también se hacen presentes, afirma.