Dichas acciones no han sido reconocidas por Prisa, según el abogado, debido a que existe un contrato firmado en un contexto complicado y abusivo , en el que se le otorga el control a la empresa española, lo cual, dijo, pese a estar firmado por Corporativo Coral, no es válido, dado que la ley señala que la parte mexicana debe estar al frente.

Según Cervantes, el juez 63 de lo civil en la Ciudad de México dictaminó que el contrato en manos de Prisa, en el que se le otorga el control de Radiópolis, no es válido de acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, por lo que de manera prearbitral, dicho documento no tenía validez. No obstante, señaló, la semana pasada, el mismo juez modificó su postura.

El juez cambió de decisión, algo que por ley no puede hacer. Alega que recibió presiones de arriba, eso es, del presidente del Tribunal Rafael Guerra. La revocación se dio bajo el argumento de que unas firmas no coincidían. La solución es desafortunada, no sé cómo fue que intimidaron al presidente del Tribunal, si le dieron dinerito, pero procederemos y eso provocará que el juez termine en la cárcel , advirtió.

–¿Qué viene?

–Interpusimos un amparo contra la decisión del juez de retractarse, y eso se debe resolver a nuestro favor entre martes y miércoles.

–¿Qué acciones han tomado desde que tienen el control?

–Lo único que hemos hecho es requerir por notario que le entreguen las instalaciones a la dirección general y consejo legalmente nombrado, lo que no han hecho, eso ha dado pie a que se tipifiquen otros delitos.

–¿Por qué el cambio de director general?

–El señor Cabañas es una persona que tiene problemas muy serios de adicciones, además de ser una gente que oculta la información, engaña a los españoles, los números que él presentó para la compra son falsos, es alguien que no queremos tener cerca. Ahorita está operando de manera ilegal, es un usurpador.

–¿Habrá cambios editoriales?

–El contenido editorial no se toca. Radiópolis tiene una barra de comunicadores fenomenal. El señor Miguel Alemán ha dicho a todos que tienen plena libertad.

–¿Tiene injerencia Carlos Cabal Peniche en Radiópolis?

–Eso no es cierto, me da risa. Están inventando, es absolutamente falso que el señor Carlos Cabal Peniche tenga que ver en la operación de Radiópolis.

–¿Prevén un juicio largo?

–Acabará más rápido de lo que imaginamos porque la actuación del gobierno es contra la corrupción, cero tolerancia. Y estamos ante un acto de corrupción, contratos mañosos y tramposos, eso es corrupción. Además también lo es esa forma de manipular a los tribunales, y este gobierno ha prometido y está cumpliendo acabar con la corrupción.

–¿Cuál es su objetivo?

–O los españoles se aplacan y se ciñen al derecho mexicano o que se larguen, no hay de otra. No vamos a seguir juntos, no queremos seguir juntos, no queremos ese tipo de gente, la familia Alemán nunca ha tenido unos socios de esta calaña. Se les regresará su dinero y que se vayan a su país. Si quieren estar aquí que se ciñan al derecho mexicano.