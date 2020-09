U

n gran tour de force de Alfred Hitchcock en altamar de principio a fin, Bote salvavidas (Lifeboat), también llamada Náufragos y A la deriva, plantea la elocuente y simpática parábola de un universo cerrado, que para Sartre es llanamente el Infierno en su pieza A puerta cerrada, curiosamente simultánea a la cinta de Hitchcock, estrenadas ambas en 1944.

Un grupo de extraños reunidos por el azar en medio del desastre, la mayoría de ellos con un aplomo envidiable, sobreviven en una rápida organización social con jerarquías cambiantes, sutiles luchas de poder, engaños. La acción tiene un solo escenario, el bote en el que flotan por el Atlántico seis hombres y tres mujeres, desconocidos y desconocidas entre sí, que establecen alianzas y antagonismos que serán cínicos, románticos, fatalistas, políticos, económicos, de odio, desprecio o vanidad. Pero van en el mismo barco y dependen unos de otros más de lo que quisieran. El mundo se encuentra en guerra, van a la deriva en malas condiciones a causa de esa guerra, y desde el principio sabemos que también llevan en la embarcación al enemigo.

Adaptación problemática de un relato problemático de John Steinbeck, Bote salvavidas aparece hoy como una obra maestra escondida en la filmografía hitchcockiana.

Una historia de encierro, mas no claustrofóbica, pues transcurre contra el horizonte, por así decir en una cuarentena bélica. Las intenciones propagandísticas tanto de Steinbeck, que siempre rechazó la película (pasada por una decena de guionistas), como de Hitchcock, en cierta forma fracasan, a pesar de que es una visión claramente del bando aliado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay un nazi, un negro y un rojillo en el coctel de protagonistas, algo que estaba condenado a chocar con las polarizaciones de la hora, y más que el novelista californiano era de izquierdas, mientras el cineasta británico no lo era en absoluto. No se entendieron, pero el resultado es más fascinante de lo que les pareció a la crítica, los productores, el público y el propio Steinbeck.

Todo un festín para Hitchcock, quien monta la cinta entera con back projection, la pantalla de fondo que es su sello de fábrica. Tras el primer plano de los tripulantes acecha el océano interminable, a veces desolado, en el que flotan cadáveres y cosas de un mundo destruido. Se encrespa, amenazante y oscuro, agita, anega y casi ahoga a los tripulantes que andan tanto ateridos y empapados como secos y noqueados por los rayos del sol.